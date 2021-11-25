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Госдеп США о концентрации войск РФ у границ Украины: "Мы готовимся к ряду непредвиденных обстоятельств"

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Госдеп США о концентрации войск РФ у границ Украины: "Мы готовимся к ряду непредвиденных обстоятельств"
США готовятся и к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением войск России у границ Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс.

Один из журналистов отметил: США заявляли, что не знают истинных намерений России. Он спросил, значит ли это, что США не готовы к тому, что надвигается.

Прайс возразил, что США готовы. Он объяснил, что Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.

"Могу заверить вас, что это не так, как вы это охарактеризовали. Это обстоятельные беседы (с партнерами. Ред.). Мы направили высокопоставленных чиновников для проведения подробных брифингов для наших европейских союзников. Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу заверить вас, что мы этим и занимаемся", – добавил Прайс.

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Журналист попросил уточнить, включают ли эти "непредвиденные обстоятельства" в сценарий 2014 года – когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.

"Послушайте, для меня неразумно вдаваться в подробности. Но для нас разумно заниматься широким спектром действий по планированию на случай непредвиденных обстоятельств", – ответил Прайс.

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

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  • Sophia-Maria Duglass
    Как писала одна пожилая леди , пережившая немецкий канцтабор
    « если вам говорят, что Вас хотят убить - поверьте и принимайте меры. Сколько погибло людей в концлагерях , которые были уверены что их не посмеют убить»
  • Sophia-Maria Duglass
    Откуда вы , нулевки , берётесь ? Вас штампуют пачками.
    НЕТ ДОГОВОРЕННОСТИ О ТАКОМ БРЕДЕ !!! Не протаскивайте сюда мацковские мечты
  • Герхард
    Эту гангрену вскармливали все, кому нужны были газ и нефть. И Украина, в том числе.

    Более того, Украина продолжает кормить гангрену и сейчас.
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