За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 ноября в мире зарегистрировали 632 430 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8257 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 259 768 780 случаев инфицирования, из них 632 430 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 193 034 человека, из них 8257 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 234,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.



