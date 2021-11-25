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За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА

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За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 24 ноября в мире зарегистрировали 632 430 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8257 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 259 768 780 случаев инфицирования, из них 632 430 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 193 034 человека, из них 8257 за минувшие сутки.

За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям 01

Побороли болезнь и вылечились 234,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.

За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям 03
За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям 04

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Топ комментарии

  • Егор Лепотов
    В Нидерландах вакцинированно 80% но все больницы забиты, больных самолетами возят в Германию.
  • Alex 6dec27a3
    а шо тут виводить?
    У мордвинів кожен день строго по 1240 померлих - мабуть більше бланків не видають.
    Ну а у нас рівень захворюваності падає на -12 тис щоденно, а смертність навпаки - тримається дуже високо.
    Що це означає? Або в медицині - повний занепад, або статистика не відповідає дійсності
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Нам показують взагалі казна що. Фантастичний тріллєр від влади. Чи Ви вірите тим людям які у всьому брешуть?
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