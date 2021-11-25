Украинская делегация в ТКГ призвала РФ поддержать обращение в МККК для доступа к месту смерти в Макеевке пленного Макарца

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу призвала Россию поддержать инициативу об обращении ТКГ в Международный Комитет Красного Креста (МККК) для обеспечения безотлагательного доступа и проведения расследования всех обстоятельств смерти пленного украинца Руслана Макарца, содержавшегося в колонии на временно оккупированной территории.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по результатам вчерашних консультаций ТКГ в режиме видеоконфреренции, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что учитывая произошедший 11 ноября 2021 г. инцидент, связанный с гибелью гражданина Макарца, содержавшегося в Макеевской исправительной колонии (ВОТ в Донецкой обл.), представительница Украины в Гуманитарной подгруппе на заседании подгруппы подняла вопрос об изучении обстоятельств смерти гражданина Украины

"Украинская делегация призвала российскую сторону поддержать инициативу об обращении Трехсторонней контактной группы в Международный Комитет Красного Креста задействовать все инструменты для обеспечения безотлагательного доступа к месту инцидента для проведения объективного расследования всех обстоятельств смерти Макарца, освобождения которого требовала украинская сторона в течение длительного времени", - сказано в сообщении.

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"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита Номандского формата 2019 года", - отмечают в украинской делегации в ТКГ.

Следующее заседание запланировано на 8 декабря.

Напомним, Руслан Макарец был задержан на неподконтрольной Украине территории Донецкой области весной 2019 года на КПП в Горловке. Позже его приговорили к 13 годам лишения свободы по законодательству т.н. ДНР, в частности, по статьям "измена родине" и "шпионаж в пользу украинских спецслужб" и отправили отбывать срок в колонию в Макеевке.

Украина настаивала на его освобождении. 12 ноября текущего года стало известно о смерти Макарца.