Украинская делегация в ТКГ заявила протест из-за указа Путина относительно товаров из ОРДЛО: "Это продолжение политики ползучей интеграции ВОТ в экономическое пространство РФ"
Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по результатам вчерашних консультаций ТКГ в режиме видеоконфреренции, передает Цензор.НЕТ.
"Считаем такие действия РФ противоречащими Минским договоренностям и договоренностям лидеров "Нормандского формата", вмешательством во внутренние дела Украины, сознательным шагом РФ на продолжение политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство", - отмечает украинская делегация в ТК.
Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары из ОРДЛО к российским. Документ также содержит поручение российскому правительству упростить их допуск на рынок России и госзакупок.
Министерство иностранных дел Украины в ответ на это заявило, что расценивает указ президента РФ Владимира Путина касательно товаров из ОРДЛО как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права.