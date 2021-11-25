В Житомирской области мальчик угостил одноклассников бытовой химией вместо сладостей, отравились 11 школьников, - полиция

24 ноября в полицию поступило сообщение от медиков о возможном употреблении учениками гимназии в с. Дивочки Черняховской громады бытового химического вещества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Житомирской области в Фейсбук.

"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Затем в учебное заведение вызвали медицинскую помощь" , – говорится в сообщении.

В настоящее время врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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Полиция призывает родителей хранить химические вещества в недоступном для детей месте и обучать их бытовой безопасности.