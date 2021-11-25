Новый транш МВФ направят на поддержку финансовой стабильности и борьбу с последствиями COVID-19, - Свириденко
Об этом написала в Facebook первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Средства будут направлены, в первую очередь, на удержание финансовой стабильности и борьбу с последствиями COVID-19", - объяснила Свириденко.
По ее словам, решение об очередном транше Совет директоров МВФ принял после детального анализа финансово-экономической ситуации в стране и действий украинских властей по преодолению последствий пандемического кризиса.
"Получению транша также предшествовал значительный прогресс, который продемонстрировало наше государство в реализации ряда структурных реформ. В первую очередь речь идет о реформах в судебной сфере, антикоррупционной политике, усилении независимости Национального банка Украины", - подчеркнула министр экономики.
Она добавила, что в рамках данной программы МВФ Украина уже получила около 2,8 миллиарда долларов.