Надежды граждан были велики и оттянули разочарование на два года, - "слуга народа" Бужанский

"Слуга народа" обманула надежды граждан Украины.

Об этом в своем телеграмм-канале написал нардеп СН Максим Бужанский, передает Цензор.НЕТ.

"Скажем так, два года назад, информационную политику фракции и партии СН нужно было поручить и подчинить Дубинскому. Человеку, который этим занимался профессионально и успешно всю жизнь. … А идеологию нужно было сформулировать и тоже кому то поручить. Но выбрали другой путь, информполитику - бездарным ноунеймам, Дубинского исключить из фракции за разгром в Битве при Калке в 1223 году, я других мотиваций так и не услышал, а идеологию заменили пафосными лозунгами", - заявил "слуга народа".

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"Результат превзошел все ожидания, более того, надежды граждан были настолько велики, что оттянули горькое разочарование на два года. Но и они закончились. А нет ничего страшнее, чем обманутые надежды граждан", - подытожил он.