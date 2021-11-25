Путин играет на противоречиях между странами, - глава ГУР Буданов

Сегодня американо-украинское сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в том числе и военной разведки, вышло на качественно новый уровень. Есть двустороннее осознание беспрецедентных вызовов, которые переживает Украина и все демократическое сообщество мира.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов, с рабочим визитом посетивший Соединенные Штаты Америки, в комментарии пресс-службе разведывательного органа отечественного оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Тот уровень военно-технического сотрудничества, который демонстрируют Украина и США, укрепляет безопасность восточноевропейского пространства и является не менее важным, чем другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новым гибридным вызовам, в том числе и со стороны правящего режима России", - отметил Буданов.

Начальник ГУР МО Украины отметил, что руководство украинского государства и Министерство обороны Украины высоко оценивают фундаментальный вклад США в сдерживание гибридной агрессии, уже более семи лет ведущейся против Украины путинским режимом, а также активное участие в реформировании сектора безопасности и обороны нашего государства.

"Без независимого и устойчивого украинского государства не будет надежной среды безопасности не только на восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность также всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием", – добавил Буданов.

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