Новости

СБУ ликвидировала в Луганской области канал контрабанды пороха в РФ: почти 20 кг вещества перевозили в пассажирском микроавтобусе. ФОТОрепортаж

235717
СБУ заблокировала в Луганской области попытку контрабандного вывоза пороха за границу. Злоумышленники пытались переправить в РФ около 20 кг взрывчатого вещества под видом тонера для принтера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Опасный "товар" перевозился рейсовым микроавтобусом среди личных вещей пассажиров.

В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали транспортное средство на пункте пропуска "Милово".

По предварительным данным следствия, водитель автобуса получил "багаж" от руководителя транспортной компании. Перевозчик должен был передать опасное вещество заказчику на одной из автозаправочных станций на территории Ростовской области РФ.

СБУ ликвидировала в Луганской области канал контрабанды пороха в РФ: почти 20 кг вещества перевозили в пассажирском микроавтобусе 01

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности ее организаторов.

Также смотрите: Военная контрразведка СБУ предотвратила возможную передачу спецслужбам РФ секретных данных относительно подразделений противовоздушной обороны Украины. ФОТОрепортаж

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с подразделениями Государственной таможенной службы и при процессуальном руководстве прокуратуры.

СБУ ликвидировала в Луганской области канал контрабанды пороха в РФ: почти 20 кг вещества перевозили в пассажирском микроавтобусе 02
СБУ ликвидировала в Луганской области канал контрабанды пороха в РФ: почти 20 кг вещества перевозили в пассажирском микроавтобусе 03
Фото: сайт СБУ

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Сергій Яковенко a7b09eab
    У воюючій країні СБУ не повина сцяти окропом від того, що "...ліквідувала канал контробанди пороху до РФ..." СБУ повина кожного дня виявляти зрадників і агентів іноземних держав, в тому числі і Московії у першу чергу. А від того, що не має результату то і пачимо подібні заяви. На безриб'ї і рак риба.
  • Bel Amor
    кажеца, сорвали какую-то операцию ГРУ. Правая рука не ведает, что творит левая
  • Alex Fomenko
    Порох не годится как ВВ. Хотя странно вообще что в наше порох закончился.... Наверное просто кто-то с головой не дружит раз взялся такое везти.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости