СБУ ликвидировала в Луганской области канал контрабанды пороха в РФ: почти 20 кг вещества перевозили в пассажирском микроавтобусе. ФОТОрепортаж

СБУ заблокировала в Луганской области попытку контрабандного вывоза пороха за границу. Злоумышленники пытались переправить в РФ около 20 кг взрывчатого вещества под видом тонера для принтера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Опасный "товар" перевозился рейсовым микроавтобусом среди личных вещей пассажиров.

В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали транспортное средство на пункте пропуска "Милово".

По предварительным данным следствия, водитель автобуса получил "багаж" от руководителя транспортной компании. Перевозчик должен был передать опасное вещество заказчику на одной из автозаправочных станций на территории Ростовской области РФ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности ее организаторов.

Также смотрите: Военная контрразведка СБУ предотвратила возможную передачу спецслужбам РФ секретных данных относительно подразделений противовоздушной обороны Украины. ФОТОрепортаж

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с подразделениями Государственной таможенной службы и при процессуальном руководстве прокуратуры.





Фото: сайт СБУ