Создание национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines: Мининфраструктуры подписало с Airbus меморандум о сотрудничестве

Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus, предусматривающий возможность лизинга или покупки 22 самолетов.

Меморандумом закрепляется общая цель Украины и Франции – развитие и сотрудничество в сфере авиации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания в Украине национального авиаперевозчика, включая, но не ограничиваясь приобретением воздушных судов будущим авиаперевозчиком.

Стороны также соглашаются обсудить условия, на которых намерены сотрудничать, в том числе по вопросу создания современного флота для украинского национального авиаперевозчика.

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Согласно тексту меморандума, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", в частности, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).

После создания в Украине национального авиаперевозчика Airbus также готов рассмотреть возможность сотрудничества с украинской авиакосмической отраслью.

От Мининфраструктуры документ подписал его глава Александр Кубраков, от Airbus - вице-президент компании по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.