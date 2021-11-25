С начала суток войска РФ открывали огонь в направлении Луганского и Авдеевки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 25 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.