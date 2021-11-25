Подозреваемый в госизмене генерал СБУ Шайтанов просит отпустить его под домашний арест в Харьков. Хочет быстрее дёру дать в РФ, - Осмаев

Подозреваемый в государственной измене генерал-майор СБУ Шайтанов просит суд отпустить его под домашний арест в Харьков.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил известный доброволец Адам Осмаев, передает Цензор.НЕТ.

"На днях был на суде по делу предателя Шайтанова, который решил поработать на ФСБ РФ, и ликвидировать меня для них, но оказался в следственном изоляторе. Шайтанов через адвокатов требовал, чтобы его выпустили из СИЗО и отправили лечиться в заведение по его усмотрению, якобы у него болит голова. Также он хочет под домашний арест в Харьков (чтобы бежать к границе поближе было?). Его адвокаты категорически против начала рассмотрения доказательств вины. Я понимаю их, ведь когда будут озвучены доказательства, как Шайтанов сливал оккупанту секретную информацию или цинично организовывал мое убийство, будет очень трудно давить на жалость и найти деятелей, которые хотели бы его взять на поруки", - пишет он.

По словам Осмаева, Шайтанов кричал на суде, что он воевал, а те, кто его задержали, не воевали.

"На самом деле, по моей информации, он не заслуженно приписывает себе славу действительно героических Альфачей. Собственно, когда он попытался привлечь к работе на ФСБ одного из них, он и оказался там, где он находится", - отмечает Осмаев.

Он напоминает, что Шайтанов два года просидел на Краматорском аэродроме. Ни разу не был на линии столкновения.

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"Именно с аэродрома ездил в Славянск на совещание с предателем Ходаковским и террористом Гиркиным. О его "храбрости" красноречиво свидетельствует тот факт, что в разгар Революции Достоинства он не штурмовал Дом Профсоюзов. Этот "герой" трое суток просидел в своем кабинете на Васильковской с ящиком гранат и с пулеметом ПКМ, редко выезжая в Конча-Заспу на совещание с российскими ФСБешниками, которые там базировались до и во время Революции", - пишет он.

"Шайтанов и его агентура боятся судебных слушаний, на которых вся его шпионская подрывная деятельность станет известна украинскому обществу и тем храбрым ребятам из Альфы, которых он предал, передавая "леночкой" и другими каналами информацию о личных данных и семьях Альфачей, об операциях на фронте и многое другое. Ребята сразу поймут причину многих неудач и потерь. Шайтанов просится отпустить его в Харьков, понимая, что в Киеве его быстро придушат те, кого он предал. И дорогая ему Россия рядом. Быстро дёру даст герой РФ", - добавляет Осмаев.

"Также в суде выплывут факты причастности полковника ФСБ Егорова и его агента Шайтанова к планированию заказного убийства Кирилла Буданова. Нынешнего руководителя ГУРа (как и меня) ФСБ несколько раз пытались убить в Киеве. После неудач их террористов, убийство Буданова должен был организовать именно Шайтанов. Записи разговоров Шайтанова с Егоровым, где они планируют убийство Кирилла Буданова, тоже есть в материалах досудебного расследования. Зная все это, Шайтанов и Ко всячески затягивают суд, пытаются помешать обществу узнать настоящее лицо этого "героя", - добавляет он.

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"Я полностью поддерживаю сторону обвинения, которая считает, что Шайтанова нужно и дальше держать под стражей, пока идет суд. Это особенно актуально сейчас, когда враг угрожает обострением, потому что такой человек как Шайтанов может быть крайне полезен для оккупантов в случае эскалации. Непредвзятое судебное расследование и приговор покажут обществу выздоровление нашей судебной системы. Это станет триггером к расследованиям и обвинениям других предателей и коллаборантов", - резюмировал он.





Напомним, в апреле 2020 года контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.

По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".