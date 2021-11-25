Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля, - Кулеба

Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессии Российской Федерации, чтобы не допустить новый этап войны. В частности, Москва должна осознать, какие ее потери ожидают.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий. Для этого в Москве должны ясно осознать, какие политические экономические и человеческие потери она понесет в случае нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля. Он включает в себя политическое и экономическое сдерживание РФ, а также военную помощь Украине. В этом состоит ключевая задача дипломатов", - отметил Кулеба.

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