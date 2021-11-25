СБУ разоблачила экс-правоохранителя, который торговал персональными данными граждан Украины из закрытых баз. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила экс-правоохранителя из Полтавской области, продававшего информацию с ограниченным доступом из закрытых государственных и коммерческих баз данных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник торговал закрытой информацией, которой владели правоохранители и государственные органы, а также банковские учреждения и операторы мобильной связи. В частности, базы данных Министерства внутренних дел, Государственной налоговой службы, Государственной миграционной службы, Государственной фискальной службы, Министерства юстиции Украины, Пенсионного фонда Украины.

"Клиентов" он находил по объявлениям в телеграмм-каналах, а оплату, во избежание ответственности, получал на банковские карты третьих лиц.

В ходе следствия задокументирован сбыт злоумышленником за 16 тысяч гривен информации относительно двух граждан Украины с баз, полученных из:

"АРМОР" (интегрированная информационно-поисковая система Министерства внутренних дел Украины, которая дает доступ к информации о судимости, о нераскрытых преступлениях, разрешениях на оружие и т.п.),

"РАГС" (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан),

"ИТС ГАРТ" (информационно-телекоммуникационная система пограничного контроля, которая дает доступ к базе данных Государственной пограничной службы Украины "Сведения о лицах, пересекших государственную границу Украины").

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Также мужчина собирался продать информацию, содержащую банковскую тайну. Эту "услугу" он оценил в 29 тысяч гривен. Правоохранители задержали его "на горячем" во время переговоров по этой "операции".



Фото: сайт СБУ

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

Разоблачение противоправной деятельности проводил Департамент кибербезопасности СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.