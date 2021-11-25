Новости

Заместитель министра обороны Носов уволен по собственному желанию спустя три месяца после назначения

737016
Заместитель министра обороны Носов уволен по собственному желанию спустя три месяца после назначения
Заместитель министра обороны Александр Носов по собственному желанию ушел с занимаемой должности.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Последний день в Министерстве обороны Украины. Устойчивый процесс по оборонным закупкам наладили. Сейчас все идет по графику, вовремя и полностью, согласно планам. С международными соглашениями достигли значительных достижений в вопросе военно-технического сотрудничества особенно с США и Великобританией. Начали плодотворное сотрудничество с Минобороны Польши. Поддержали и развили отношения с Турцией и балтийскими странами", - рассказал он.

"Уже не существует каких-либо разногласий между Министерством и Вооруженными Силами, которые были еще в июле. Все как одна команда, полная синергия и взаимопонимание на всех уровнях между МОУ и ВСУ", - добавил Носов.

"Создали "новый образ" Гарантирования Качества, вместо старых положений военной приемки. Удачно работает "единственное окно" для новых кандидатов на участие в оборонных закупках", - акцентирую чиновник.

Читайте также: Кабмин назначил Шаповалова замминистра обороны

"Испытали и планируются к запуску полная линейка по производству стрелковых боеприпасов от 5,45 до 12,7, на разных предприятиях. Налажено сотрудничество с Минстратегпромом. Достигнуто полное понимание с руководством Укроборонпрома. Для отечественных экспортеров создали отдельное подразделение "экспортного контроля", которое должно оптимально подходить к заявлениям экспортеров, не блокируя без объяснений. Экспорт - это увеличение поступлений валюты в государственную казну", - рассказал Носов.

Уважение всем коллегам и заместителям, а их было много, почти полторы тысячи, генералов, офицеров, служащих. Благодарю экс-министра Тарана А. В. за доверие и делегирование некоторых полномочий, которые были необходимы при работе с иностранными партнерами, особенно с НАТО. Спасибо Министру Резникову А. Ю., за приглашение работать, но так случилось, что сдало здоровье... последние пару недель", - резюмировал он.

Напомним, что Александр Носов назначен Кабинетом Министров заместителем Министра обороны Украины 16 августа 2021 года.

Заместитель министра обороны Носов уволен по собственному желанию спустя три месяца после назначения 01
Заместитель министра обороны Носов уволен по собственному желанию спустя три месяца после назначения 02

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

ТОП-новости

все новости