Перепутал порошок со спреем: Песков объяснил эксперимент Путина с COVID-вакциной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин перенес эксперимент с назальной вакциной против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил журналистам.

"Мы вчера разъяснили. Поскольку это был шприц, конечно, это была жидкость, которая впрыскивается в носоглотку и таким образом происходит вакцинация. Действительно президент это сделал. Ему сделали бустерный укол "Спутника V", а потом через сутки ему сделали вакцинацию вот этой назальной вакциной. Еще раз повторяю – она в состоянии жидкости, которая распыляется и вдыхается человеком. Однозначно имелась в виду жидкость. Он же сказал, что впрыснули шприцем, порошок же вы не можете шприцем впрыснуть", - сказал он.

Ранее Путин рассказал, что в рамках ревакцинации привился и назальной вакциной от коронавируса.

Он пояснил, что сначала ревакцинировался "Спутником Лайт", так как его уровень антител за 6 месяцев упал, а на следующий день сделал назальную вакцину. Президент России рассказал, что никаких неприятных ощущений не было.

Экспериментальный спрей, который Путин назвал "порошком", создавали российские ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гомалеи.

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что после вакцинации интраназальной формой "Спутника V" Путин получит дополнительную защиту от COVID-19 на уровне местного иммунитета. Он добавил, что люди, сделавшие интраназальную вакцину в дополнении к обычной, скорее всего, станут обладателями стерильного иммунитета. Таким образом, они будут не только защищены сами, но и не рискуют стать переносчиками заболевания.