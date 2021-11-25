Из-за халатности оккупантов уничтожается уникальная экосистема Крымского полуострова, - Денисова

В оккупированном РФ Крыму проблемы окружающей среды увеличиваются по масштабам и глобальности.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Ко мне поступают сообщения о нарушении экологических прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя. За годы оккупации проблемы окружающей среды ВОТ увеличиваются по масштабам и глобальности. Загрязнение Черного моря, ухудшение водообеспечения, техногенные катастрофы и другие экологические проблемы, вызванные халатностью оккупационных властей, приводят к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова", - отмечает Денисова.

По ее словам, из-за увеличения количества судов, курсирующих вдоль ВОТ, растет число случаев разлива нефти в Черном и Азовском морях. Проведение в 2021 году государством-оккупантом систематических военных учений, взрывы боеприпасов в море существенно загрязняют морскую среду и приводят к гибели морских животных - в результате погибли 300 дельфинов.

"Интенсивная выкачка подземных пресных вод на ВОТ приводит к появлению солончаков, а изменение русла горных рек угрожает существованию пресноводных рыб и насекомых, занесенных в Красную книгу Украины. За годы оккупации на ВОТ увеличилось количество стихийных свалок и нечистот, сбрасываемых в Азовское море ", – пишет омбудсмен.

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"Значительный ущерб экологии полуострова наносит: уничтожение 100 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников (из них 363 хвойных и лиственных дерева в Казачьей бухте г. Севастополя); добыча строительного камня на горе Агармыш; незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения возле Балаклавы; добыча пресной воды из-под Азовского моря и разорение 20 тыс. га степных участков, что подтверждается Государственным космическим агентством Украины", - напоминает Денисова.

Она также отмечает необходимость соблюдения статьи 35 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 08.06.1977 о надлежащем обращении с окружающей средой во время военных действий.





