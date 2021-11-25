Выходим на финальный текст изменений в Конституцию по децентрализации, - Стефанчук

Работа над законопроектом об изменениях в Конституцию Украины по децентрализации находится на финишной прямой.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"О децентрализации мы говорим довольно долго. Сейчас мы находимся на финишной прямой. Парламент уже принял немало важных законов для развития громад. Пока мы пытаемся сформировать конечное видение и выйти на финальный текст проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации", - сказал Стефанчук на встрече с руководителем департамента демократии и управления Генерального директората - II по вопросам демократии Генерального секретариата Совета Европы Даниэлем Попеску.

По его словам, удалось прийти к согласию практически по всем вопросам, однако осталось несколько нюансов.

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Стефанчук сообщил, что в данный момент завершаются консультации с ассоциациями органов местного самоуправления и должно быть завершено юридическое шлифование текста.

"Я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря) мы сможем обсудить уже финальную версию изменений в Конституцию Украины по децентрализации, чтобы в ближайшее время вынести ее на рассмотрение парламента", – отметил спикер.

Как сообщает сайт парламента, во встрече с Попеску также принял участие первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.