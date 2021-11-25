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"Власть киданет МВФ", - Шабунин об обязательстве избрать нового руководителя САП до декабря 2021 года

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"Власть киданет МВФ", - Шабунин об обязательстве избрать нового руководителя САП до декабря 2021 года
Зеленский обязался перед МВФ закончить конкурс по избранию руководителя САП до конца ноября (среди прочего из-за этого Украина получила $699 млн).

Об этом в своем телеграмм-канале пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, чтобы успеть это сделать, конкурсная комиссия непосредственно на сегодняшнем заседании должна:

- наконец-то объявить результаты практического залания;
- назначить финальные собеседования на 1 декабря (ближайшая дата согласно регламенту);
- сразу после собеседований, в тот же день (1.12) объявить победителя.

"Знаете почему этого не случится и Украина киданет МВФ? Потому что апелляция ВАКС рассматривает нашу жалобу на закрытие расследования Роттердам+… 1 декабря. Где связь, спросите вы? Если ВАКС отменит закрытие производства, то до окончания сроков расследования останется всего два дня. Татарову/Ермаку очень нужно, чтобы в то время новый руководитель САП избран еще не был. Иначе он успеет заменить по делу продажного прокурора (Демкива) нормальным", - утверждает Шабунин.

"А тот, в свою очередь, успеет за те два дня закончить расследование и открыть его материалы защите (это первый шаг к передаче дела в суд). Поскольку руками главы комиссии (ничтожной Екатерины Коваль. - ут. Шабунина) Татарову уже удалось растянуть этот конкурс на более чем год (!), то потянуть еще несколько дней они точно смогут. И плевать Татарову/Ермаку (и похоже, Зеленскому. - ут. Шабунина) на обязательства что перед МВФ, что перед Байденом", - добавляет он.

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"Хотя есть другой вариант: четыре дня в Гуте они настойчиво думали, как быстрее закончить конкурс на руководителя САП. А на вертолетах ГСЧС не гостей Ермака везли в Карпаты (на госдачу), а вовлеченных в мозговой штурм экспертов. Как вы думаете, команда Зеленского кинет МВФ с избранием главы САП (до конца ноября)?" - задает вопрос Шабунин.

Власть киданет МВФ, - Шабунин об обязательстве избрать нового руководителя САП до декабря 2021 года 01
Власть киданет МВФ, - Шабунин об обязательстве избрать нового руководителя САП до декабря 2021 года 02

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А хтось ще має сумніви?...
  • Огусто
  • Andriy Kalnyshevsky
    а в чому проблема призначити голову САП?
    Брат дерьмака он не сильно зайнятий.
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