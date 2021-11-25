Общественные организации призывают Зеленского не назначать судей: 91 из 135 поданных ВСП кандидатов не прошли оценивание
Обращение опубликовано на сайте фонда DEJURE, передает Цензор.НЕТ.
"18 ноября Высший совет правосудия вместе с судейскими и адвокатскими организациями обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой назначить судей якобы для решения кадрового кризиса в украинских судах. При этом, 91 из 135 судей, поданных Президенту Высшим советом правосудия, имеют отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности и не прошли квалификационное оценивание", - говорится в заявлении.
"Статья 127 Конституции предусматривает, что на должность судьи назначаются только компетентные и добропорядочные граждане. Для установления соответствия этим критериям введена специальная процедура – квалификационная оценка судей с участием Общественного совета добропорядочности. Только тех судей, которые подтвердили соответствие занимаемой должности, можно назначать на должность бессрочно. Чтобы назначить лицо судьей, согласно ст. 88 закона "О судоустройстве и статусе судей", за это должны проголосовать 11 членов Высшей квалификационной комиссии судей, не работающих с 2019 года. Назначение судей без такой процедуры незаконно. Фактически, Высший совет правосудия призывает Президента Украины грубо нарушить украинское законодательство", - добавили общественные организации.
"К тому же среди кандидатур, поданных Высшим советом правосудия, есть одиозные судьи, как судья Майдана Виктор Кицюк, который преследовал протестующих за поездку в Межигорье. 26 июня 2018 года ВККС прекратила оценивание Кицюка, то есть он даже не завершил тестирование и не проходил собеседования. Среди других кандидатов - судья Эдуард Бовкун, которого еще в 2010 году поймали на взятке, судили, сомнительно закрыли дело, и с тех пор он не осуществляет правосудие. Общественность обращалась в Высший совет правосудия с требованием прекратить нарушать закон, но без результата", – акцентируется в заявлении.
"Учитывая это, общественные организации призывают Президента оставить без рассмотрения представление Высшего совета правосудия о назначении на должность лиц, в отношении которых нет решения о соответствии их занимаемой должности. Вскоре приступит к работе Конкурсная комиссия, призванная перезагрузить Высшую квалификационную комиссию судей, которая должна завершить процедуру оценка судей с отрицательными заключениями ОСД", - призвали Зеленского общественные организации.
Заявление подписали:
Фонд DEJURE
Центр противодействия коррупции
Всеукраинское объединение "Автомайдан"
Центр общественного мониторинга и исследований
Центр экономической стратегии
StateWatch
Харьковский антикоррупционный центр
ОО "Сильные громады"
Компания ЧЕСТНО. Фильтруй суд!
Центр политико-правовых реформ
Институт законодательных идей
Антикоррупционный штаб
Медийная инициатива по правам человека
Bihus.Info
Движение ЧЕСТНО
Платформа Общественный Контроль
Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC)
Центр прав человека ZMINA