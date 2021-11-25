Общественные организации призывают Зеленского не назначать судей: 91 из 135 поданных ВСП кандидатов не прошли оценивание

Общественные организации призывают Президента Украины Владимира Зеленского не назначать бессрочно на должности судей, поданных Высшим советом правосудия, которые имеют отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности и не прошли квалификационное оценивание.

Обращение опубликовано на сайте фонда DEJURE, передает Цензор.НЕТ.

"18 ноября Высший совет правосудия вместе с судейскими и адвокатскими организациями обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой назначить судей якобы для решения кадрового кризиса в украинских судах. При этом, 91 из 135 судей, поданных Президенту Высшим советом правосудия, имеют отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности и не прошли квалификационное оценивание", - говорится в заявлении.

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"Статья 127 Конституции предусматривает, что на должность судьи назначаются только компетентные и добропорядочные граждане. Для установления соответствия этим критериям введена специальная процедура – ​​квалификационная оценка судей с участием Общественного совета добропорядочности. Только тех судей, которые подтвердили соответствие занимаемой должности, можно назначать на должность бессрочно. Чтобы назначить лицо судьей, согласно ст. 88 закона "О судоустройстве и статусе судей", за это должны проголосовать 11 членов Высшей квалификационной комиссии судей, не работающих с 2019 года. Назначение судей без такой процедуры незаконно. Фактически, Высший совет правосудия призывает Президента Украины грубо нарушить украинское законодательство", - добавили общественные организации.

"К тому же среди кандидатур, поданных Высшим советом правосудия, есть одиозные судьи, как судья Майдана Виктор Кицюк, который преследовал протестующих за поездку в Межигорье. 26 июня 2018 года ВККС прекратила оценивание Кицюка, то есть он даже не завершил тестирование и не проходил собеседования. Среди других кандидатов - судья Эдуард Бовкун, которого еще в 2010 году поймали на взятке, судили, сомнительно закрыли дело, и с тех пор он не осуществляет правосудие. Общественность обращалась в Высший совет правосудия с требованием прекратить нарушать закон, но без результата", – акцентируется в заявлении.

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"Учитывая это, общественные организации призывают Президента оставить без рассмотрения представление Высшего совета правосудия о назначении на должность лиц, в отношении которых нет решения о соответствии их занимаемой должности. Вскоре приступит к работе Конкурсная комиссия, призванная перезагрузить Высшую квалификационную комиссию судей, которая должна завершить процедуру оценка судей с отрицательными заключениями ОСД", - призвали Зеленского общественные организации.

Заявление подписали:

Фонд DEJURE

Центр противодействия коррупции

Всеукраинское объединение "Автомайдан"

Центр общественного мониторинга и исследований

Центр экономической стратегии

StateWatch

Харьковский антикоррупционный центр

ОО "Сильные громады"

Компания ЧЕСТНО. Фильтруй суд!

Центр политико-правовых реформ

Институт законодательных идей

Антикоррупционный штаб

Медийная инициатива по правам человека

Bihus.Info

Движение ЧЕСТНО

Платформа Общественный Контроль

Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC)

Центр прав человека ZMINA