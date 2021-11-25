Зеленский анонсировал строительство аэропортов на востоке Украины и Закарпатье: Продолжаются переговоры о трансформации "Борисполя" в восточноевропейский авиахаб

Украина сегодня инвестирует миллиарды гривен в модернизацию региональных аэропортов, в строительство новых взлетно-посадочных полос и терминалов в Черновцах, Ривне, Житомире, Кривом Роге, Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Одесской области, Херсоне, Виннице, Полтаве.

Об этом сегодня во время форума "Большое строительство: авиация и туризм" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Также мы готовимся к строительству еще двух (недавно мы решили этот важный стратегический вопрос) новых аэропортов на востоке Украины и еще одного нового аэропорта в Закарпатье. Мы сшиваем наше государство открытым небом", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, по словам президента, продолжаются переговоры с западными партнерами по созданию в Украине современного авиахаба для модернизации пассажирских самолетов в грузовые.

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"Трансформация Международного аэропорта "Борисполь" в самый мощный восточноевропейский авиахаб, возрождение нашего современного украинского авиастроения и усиление промышленного сотрудничества в формате Украина – страны Европейского Союза – это главные цели для нас, для министерства, для "Большого строительства", которые мы ставим на ближайшие годы. "Очевидно – амбициозные, разумеется – непростые, но, уверен, – выполнимые", – подчеркнул президент.