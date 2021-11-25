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Умер экс-мер Киева Александр Омельченко

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От осложнений COVID-19 скончался экс-мер Киева Александр Омельченко.

Про це повідомив в фейсбуці екснардеп Ігор Лисов, інформує Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил в фейсбуке экс-нардеп Игорь Лысов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко... Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери... Вечная память...", - отметил он.

Эту информацию подтвердил также действующий мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме: "Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывший городской голова столицы, глава КГГА, народный депутат, депутат Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца".

"Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю.

Ранее сообщалось, что Омельченко госпитализировали со значительным поражением легких из-за коронавируса.

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Топ комментарии

  • Александр Романов 0166afe8
    Закрывайте комменты, когда новость о смерти...

    Исключение, когда подохнет ху.. ло
  • Oljik
    Ніт, ніт і ніт!!! Зеля має сидіти, а не вмерти. Тому - кріпкого йому і його 50-річному партнеру здоров"я!
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Тричі вбивця. Чорти йому вже смолу гріють.
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