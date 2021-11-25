Умер экс-мер Киева Александр Омельченко
Про це повідомив в фейсбуці екснардеп Ігор Лисов, інформує Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил в фейсбуке экс-нардеп Игорь Лысов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко... Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери... Вечная память...", - отметил он.
Эту информацию подтвердил также действующий мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме: "Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывший городской голова столицы, глава КГГА, народный депутат, депутат Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца".
"Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю.
Ранее сообщалось, что Омельченко госпитализировали со значительным поражением легких из-за коронавируса.