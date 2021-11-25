Саакашвили грозится отказаться от лечения, если к нему не пустят оппозиционных депутатов

Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что откажется от курса лечения в военном госпитале в Гори, куда его раньше перевели из тюремной больницы, если к нему не пустят оппозиционных депутатов.

Об этом говорится в сообщении на странице Саакашвили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уже неделю ко мне не пускают членов парламента от "Национального движения" и других партий", – заявил Саакашвили.

Экс-президент утверждает, что сотрудники Службы государственной безопасности Грузии обыскивают медперсонал, чтобы через них он не смог передавать обществу послания.

"Если с завтрашнего дня не разрешат войти депутатам, я отказываюсь от курса лечения и приму только те медикаменты, которые мне были прописаны до плена", - написал Саакашвили.

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