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Саакашвили грозится отказаться от лечения, если к нему не пустят оппозиционных депутатов

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Саакашвили грозится отказаться от лечения, если к нему не пустят оппозиционных депутатов
Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что откажется от курса лечения в военном госпитале в Гори, куда его раньше перевели из тюремной больницы, если к нему не пустят оппозиционных депутатов.

Об этом говорится в сообщении на странице Саакашвили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уже неделю ко мне не пускают членов парламента от "Национального движения" и других партий", – заявил Саакашвили.

Экс-президент утверждает, что сотрудники Службы государственной безопасности Грузии обыскивают медперсонал, чтобы через них он не смог передавать обществу послания.

"Если с завтрашнего дня не разрешат войти депутатам, я отказываюсь от курса лечения и приму только те медикаменты, которые мне были прописаны до плена", - написал Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Готов предстать перед независимым судом и отстаивать там свою правду", - Саакашвили написал послание сторонникам

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Топ комментарии

  • Александр Романов 0166afe8
    та заипли с этим полудурком
  • Підлога Маккартні
    Просто Михеил бесится, что пока он в тюрме, с его малышкой бавится совсем другой музчина
  • Атас Злой
    Слухайте, та прибийте вже цього аферюгу. Він скоро буде вимагати замість палати - окрему віллу з Ясько і подорожі до Європи.. Є правила розміщення арештованих в СІЗО. У мене питання: Усіх арештантів забезпечують вітамінізованим дитячим харчування та йогуртами? У всіх з палат не вилазить консиліуми дохторів та омбудсмени двох країн? Перевидіть Карлсона на загальні умови утримання і одразу побачите, що понти закінчились. Досить гратись з цим навіженим, його місце на параші.
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