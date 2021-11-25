Прибывшие из США патрульные катера ВМС Украины "Сумы" и "Фастов" спустили на воду. ФОТО
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Украинские патрульные катера типа "Айленд", прибывшие на днях в Одессу из США, сегодня начали снимать с сухогруза Ocean Grand.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Патрульные катера ВМС Украины Прибывшие из США Сумы и Фастов спустили на воду 01
Первым, в 13 часов, в черноморскую воду плавно спустили катер Р192 "Сумы". Спустя час буксир портфлота "Сфинкс" оттянул его в Практическую гавань, где расположена база флота "Юг".
Сотрудник порта, пожелавший остаться неназванным, передал "Думской" несколько кадров операции.
Спуску катеров предшествовала длительная подготовка — вчера днем монтажники открепили оба судна от транспортировочных ложементов, расположенных на верхней палубе сухогруза, но спускать их было решено сегодня: в ночное время такие сложные операции запрещены.
Позже на воду спустили второй патрульный катер — Р193 "Фастов".