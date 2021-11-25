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Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить, - Меркель

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Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить, - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины. По ее словам, ЕС должен быть готов ввести новые санкции в отношении Москвы, если ситуация на Донбассе или украинской границе обострится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить", - сказала Меркель в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Меркель добавила, что разрядка ситуации на границе Украины и востоке страны должна быть лучшим вариантом. Канцлер также призвала ЕС готовиться ввести дополнительные санкции против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины и границе Беларуси и Польши.

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"ЕС необходимо объединиться в вопросах "вооружения" мигрантов Белоруссией против Польши и размещения войск России вблизи границы с Украиной", – добавила Меркель.

При этом она выразила сожаление, что не смогла принять участие еще в одной встрече в нормандском формате.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • Envoy
    Шла бы ты ... на пенсию .
  • Ритта Рыжук
    Чекаємо на чергову порцію всеосяжного зенепокоєння та глибокої стурбованості !!!)))
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