Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить, - Меркель
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить", - сказала Меркель в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Меркель добавила, что разрядка ситуации на границе Украины и востоке страны должна быть лучшим вариантом. Канцлер также призвала ЕС готовиться ввести дополнительные санкции против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины и границе Беларуси и Польши.
"ЕС необходимо объединиться в вопросах "вооружения" мигрантов Белоруссией против Польши и размещения войск России вблизи границы с Украиной", – добавила Меркель.
При этом она выразила сожаление, что не смогла принять участие еще в одной встрече в нормандском формате.