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Беларусь начала совместное с Россией патрулирование госграницы истребителями Су-30СМ

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Беларусь начала совместное с Россией патрулирование госграницы истребителями Су-30СМ
В Минобороны Беларуси заявили, что принято решение о наращивании очередных сил ПВО и совместном с Россией патрулировании в воздушном пространстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве, принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь и ВКС Российской Федерации", - проинформировали в Минобороны.

25 ноября состоялось патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в составе функциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России.

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Топ комментарии

  • Салаутдин
    БССР - живой пример исчезновения национальной памяти целого народа,растворения его в плавильном котле р.мира..
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    да вроде как западный округ РФ
    - нужно будет в Гугле пошарить..
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нажаль вже є лише білоруський регіон лапотної балалайні...
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