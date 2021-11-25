Новости • Коронавирус и карантин

ЕС снимает с 1 марта 2022 года ограничения на въезд для всех вакцинированных иностранцев

486726
ЕС снимает с 1 марта 2022 года ограничения на въезд для всех вакцинированных иностранцев
Европейская комиссия внедряет оптимизированный подход в отношении иностранцев, которые прошли вакцинацию от COVID. Предполагается, что с 1 марта 2022 года снимут ограничения на въезд для граждан всех третьих стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В Еврокомиссии сообщили, что предполагается оптимизированный подход, которые полностью зависит от статуса путешественника, а не от страны отправления. Это означает отмену так называемого "зеленого списка" стран, граждан которых рекомендуется свободно пропускать на территорию ЕС.

Еврокомиссия отмечает, что частые обновления списка затрудняют планирование путешествий, а новые правила сделают систему более понятной.

Читайте также: ЕС меняет правила въезда: COVID-сертификат будет действовать 9 месяцев, для его продления потребуется бустерная доза

"С ростом масштабов вакцинации во всем мире также имеет смысл отменить ограничения на поездки на основе статуса человека, а не страны, из которой он приехал. Это изменение произойдет только с 1 марта 2022 года, чтобы дать странам, не входящим в ЕС, время для дальнейшего повышения показателей вакцинации. Это также будет зависеть от предварительной оценки ситуации с вакцинацией за пределами ЕС", - говорится в заявлении.

Также уточняется, что те, кто получил вакцину, одобренную Всемирной организацией здравоохранения, но не Европейского агентства по лекарственным средствам, должны будут предъявлять отрицательные тесты на COVID.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Привет
    И молодец...вакцинируйся...флаг тебе в руки и барабан на шею...хоть каждый месяц вакцинируйся...
    Я вот к примеру от гриппа ни разу в жизни не вакцинировался....и ковидом ни разу за все время "эпидемии" в отличии от тебя не болел...
    Так что делай выводы....если есть чем...
  • Sergii Naushenko
    І кожні 6-9-12 місяців оновлюватись бустерною дозою?
  • Привет
    😀 Ну ну....
    Посмотрим что вы ближе у марту петь будите...сколько доз и сколько бустеров будут попадать под понятие "вакцинирован"....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости