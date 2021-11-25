Закарпатский облсовет возглавил представитель местной партии Чубирко
Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского облсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Чубирко, представитель партии "Родное Закарпатье", был единственным кандидатом на этот пост. За его кандидатуру проголосовали 37 депутатов.
Владимир Чубирко родился 12 октября 1976 в городе Ужгороде. В 2000 году окончил экономический факультет Ужгородского государственного университета по специальности "Финансы и кредит", в 2008 году в УжНУ получил квалификацию магистра права. Работал директором коммерческих предприятий области. Являлся депутатом областного совета V и VI созывов.
С 31 октября 2014 по 1 декабря 2015 Чубирко уже был председателем Закарпатского облсовета.
Напомним, что на местных выборах 2020 года "Родное Закарпатье" получило 12 мандатов в областном совете, тогда как "Слуга народа" - 11. После выборов cтавленик "Родного Закарпатья" Анатолий Полосков получил должность председателя ОГА, а представитель "Слуги народа" Алексей Петров возглавил Закарпатский облсовет.
15 ноября Петров покинул свой пост, 18 ноября это сделал Полосков.