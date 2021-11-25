Укрзализныця спровоцировала дефицит цистерн в Беларуси, - БНК-Украина

Из-за кризиса у Укрзализныци у экспортеров продукции из Беларуси возникли проблемы с выполнением контрактов, а белорусские цистерны хронически задерживаются в Украине.

Об этом рассказал генеральный директор "БНК-Украина" Евгений Поспелов, сообщает Ukraine rail monitoring.

По словам Поспелова, уже несколько месяцев компания фиксирует критические задержки железнодорожных цистерн в Украине, в связи с чем образовался острый дефицит белорусских пустых вагонов. "По состоянию на 23 ноября в Украине находится 2 857 цистерн белорусской прописки, тогда как еще неделей ранее этот показатель не превышал 2 500, а в обычных условиях он составляет около 1 500", - сообщил Поспелов.

Сейчас "БНК-Украина", которая экспортирует нефтепродукты из Беларуси, вынуждена принимать дополнительные меры для выполнения ноябрьских отгрузок продукции украинским контрагентам, подчеркивая, что причина задержек в кризисной ситуации на железной дороге. Также гендиректор компании отметил, что белорусская сторона неоднократно привлекала внимание к необходимости решения проблем железнодорожных перевозок в Украине и инициировала встречи с представителями Укрзализныци с целью их решения. Согласно официальным данным УЗ, оборот грузовых вагонов ухудшается: с начала года грузы доставляются уже на 1,5 суток дольше. Так, оборот полувагонов с показателя 6,21 в январе увеличился до 7,39 суток в октябре. В ноябре, по словам отправителей груза, ситуация стала еще напряженнее, и начала угрожать стабильности поставок.

Так, по словам генерального директора ПХГ "Ковальская" Сергея Пилипенко, компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией: 80% производственных мощностей остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. Из-за того, что более 500 вагонов с цементом и щебнем никуда не двигались из-за тотального отсутствия тяги, компания остановила отгрузку бетона для наших клиентов.