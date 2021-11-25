Покушение на Шефира: полиция обыскала 100 владельцев охотничьего оружия, о подозрении никому не сообщили

В рамках расследования дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира силовики обыскивают тех, кто использовал для стрельбы такие же патроны, как киллер.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено около 100 обысков у всех установленных лиц, производивших отстрел из охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления", - рассказали в Офисе генпрокурора в четверг.

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По информации Офиса генпрокурора, обыски также прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и у лиц, занимающихся их сбытом.

"В настоящее время в уголовном производстве о подозрении не сообщено ни одному лицу", - добавили в ведомстве.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

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