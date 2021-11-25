Контролируемая Банковой часть комиссии снова сорвала конкурс по избранию главы САП, - Шабунин
Об этом пишет в телеграм председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Татаровская часть комиссии, а именно Соболь, Гуджал и Бусол не появились на заседании, где должны были объявить результаты тестирования. После этого должно быть собеседование и объявление победителя конкурса", - отметил он.
Шабунин подчеркнул, что заседание проходило онлайн, и Соболь не принял в нем участие, потому что готовится к 100-летию заведения высшего образования, а Бусол - потому что уехала в отпуск.
"Похоже, Зеленскому/Татарову спасение Ахметова по делу Роттердам+ стоит больше, чем помощь западных партнеров на фоне возможного обострения военного конфликта с Россией", - пишет Шабунин.
Избрание главы САП до конца ноября было одним из пунктов меморандума, который Украина заключила с МВФ.