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Меркель в разговоре с Зеленским отметила поддержку независимости и территориальной целостности Украины

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Меркель в разговоре с Зеленским отметила поддержку независимости и территориальной целостности Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию с безопасностью на границе Украины с Россией, заверив его в своей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.

"В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Ангела Меркель отметила поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины" - написал Зайберт

В размещенном им сообщении также говорится, что по словам Меркель, подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий.

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Меркель и Зеленский также договорились продвигать усилия в Нормандском формате по выполнению минских договоренностей.

Они также побеседовали о ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом и Беларусью и Украиной.

Ранее Ангела Меркель заявила, что ЕС должен быть готов применить дополнительные санкции против России, если ситуация на востоке Украины и вокруг нее или на белорусско-польской границе обострится.

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Топ комментарии

  • Dust
    Анжела иди уже нафуй !
    да и ты, ЗЕ-беня, за ней !
  • Unknown User 1f07c237
    Иди уже скорее на газпромоскую пенсию, фрау Риббентроп. Твою "поддержку" мы за 8 лет уже прочувствовали...
  • Ole Lahti
    Дорога ложка до обіду (була). Зброю вони не продають, тевтони кастровані.
    Предки їх в гробах перевертаються від позору від нащадків.
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