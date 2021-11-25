Меркель в разговоре с Зеленским отметила поддержку независимости и территориальной целостности Украины
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.
"В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Ангела Меркель отметила поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины" - написал Зайберт
В размещенном им сообщении также говорится, что по словам Меркель, подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий.
Меркель и Зеленский также договорились продвигать усилия в Нормандском формате по выполнению минских договоренностей.
Они также побеседовали о ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом и Беларусью и Украиной.
Ранее Ангела Меркель заявила, что ЕС должен быть готов применить дополнительные санкции против России, если ситуация на востоке Украины и вокруг нее или на белорусско-польской границе обострится.