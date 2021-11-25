Автор вышедшей в США книги о связях Коломойского с Зеленским оценил вероятность экстрадиции олигарха
Об этом он сообщил во время презентации своей книге в эфире американского исследовательского центра Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ.
"Очевидно, если Коломойский наймет квалифицированных юристов, они вряд ли рекомендуют ему лететь в Вену в ближайшее время", - заявил Кейси Мишель на вопрос о вероятности выдачи олигарха в США.
Он также прокомментировал в интервью Atlantic Council причины выбора Коломойского и отчасти президента Украины в качестве объекта своего расследования.
По словам автора, Коломойский является крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде штат Огайо, что весьма нетипичный выбор места инвестирования для "сомнительного капитала" из постсоветских стран.
Как сообщалось, 23 октября в США поступила в продажу книга "Американская клептократия", посвященная схемам отмывания средств Игорем Коломойским и его связям с президентом Владимиром Зеленским.