ЦПК просит журналистов задать несколько вопросов Зеленскому
Об этом говорится в сообщении ЦПК в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые журналисты, если кого-то пригласили на пресс-конференцию, спросите Зеленского:
📌 Почему Офис президента, нарушая договоренности с западными партнерами, блокирует избрание руководителя САП?
📌 Что там с безотлагательной ликвидацией Окружного админсуда Киева?
📌 Почему прокурор Венедиктова блокирует передачу в суд дела Роттердам+?
📌 Стоит ли ждать реальной реформы СБУ?
📌 За какие заслуги назначают таких персонажей как Шурма?", - написали в ЦПК.
Напомним, ранее Офис президента сообщил, что 26 ноября состоится трехчасовой пресс-марафон Зеленского. "К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ", - сообщили в ОП, отметив, что такие ограничения связаны с эпидситуацией.
Журналисты, не приглашенные на пресс-марафон, собираются прийти к месту его проведения в знак протеста против цензуры.