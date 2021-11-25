ЦПК просит журналистов задать несколько вопросов Зеленскому

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" озвучила вопросы, которые хотела бы услышать на пресс-марафоне президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении ЦПК в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые журналисты, если кого-то пригласили на пресс-конференцию, спросите Зеленского:

📌 Почему Офис президента, нарушая договоренности с западными партнерами, блокирует избрание руководителя САП?

📌 Что там с безотлагательной ликвидацией Окружного админсуда Киева?

📌 Почему прокурор Венедиктова блокирует передачу в суд дела Роттердам+?

📌 Стоит ли ждать реальной реформы СБУ?

📌 За какие заслуги назначают таких персонажей как Шурма?", - написали в ЦПК.

Напомним, ранее Офис президента сообщил, что 26 ноября состоится трехчасовой пресс-марафон Зеленского. "К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ", - сообщили в ОП, отметив, что такие ограничения связаны с эпидситуацией.

Журналисты, не приглашенные на пресс-марафон, собираются прийти к месту его проведения в знак протеста против цензуры.

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