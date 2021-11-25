Журналист "Слідство.Інфо" Реплянчук озвучил вопросы, которые не сможет задать президенту

Журналистов программы "Слідство.Інфо" не пригласили на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.

Об этом Реплянчук пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

""Слідство.Інфо" не пригласили на неожиданную пресс-конференцию президента Зеленского. Так что мы не сможем задать ему вопрос. А вопросов к нему немало", - написал он.

Реплянчук отметил, что важно спросить президента об оффшорах, вагнергейте, связях членов его команды со скандальным главой ОАСК Павлом Вовком и спецоперации ГУР по похищению из Молдовы судьи Чауса.

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"Лично я хотел бы задать Зеленскому такой вопрос: Кто именно дал указание сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины провести спецоперацию по похищению из Кишинева судьи Чауса и незаконному перемещению его через государственную границу? Если же это была "провокация российских спецслужб", то правильно ли я понимаю, что в высшем руководстве государства есть агенты, которые дают указания военнослужащим ГУР о проведении спецопераций в интересах страны-агрессора?", - написал он.

Реплянчук отметил, что не сможет задать этот вопрос. "Потому что пригласили, похоже, только избранных. Спасибо за неслыханную свободу слова", - подытожил он.

Напомним, ранее Офис президента сообщил, что 26 ноября состоится трехчасовой пресс-марафон Зеленского. "К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ", - сообщили в ОП, отметив, что такие ограничения связаны с эпидситуацией.

Журналисты, не приглашенные на пресс-марафон, собираются прийти к месту его проведения в знак протеста против цензуры.

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