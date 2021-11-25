Мир понял, что Путин стремится уничтожить Украину, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны продолжает анализировать ситуацию по возможному вторжению России в Украину в начале 2022 года. Мир также понял, что Путин и дальше продолжает обострять ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире ток-шоу "Право на власть". секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о нападении России на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.

"Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов на 15 января. Нет сомнения, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны. Ничего не поменялось", - отметил Данилов.

В то же время, как отметил секретарь СНБО, мир давно понял мотивы президента Российской Федерации относительно Украины.

"Но мир понял, что происходит. Маски все сняты", - заметил Данилов.

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