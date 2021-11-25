Главные новости 25 ноября: пресс-марафон Зеленского, национальный авиаперевозчик

Зеленский проведет пресс-конференцию для избранных СМИ, в Украине запустят национального авиационного перевозчика, Евросоюз меняет правила въезда, - главные новости 25 ноября.

Пресс-марафон Зеленского

Офис президента объявил, что завтра глава государства проведет "пресс-марафон". Встреча с журналистами будет длиться 3 часа, и пригласят на нее представителей только 30 СМИ. В ОП говорят, что это связано с противоэпидемическими мерами и обещают, что каждое издание сможет задать свой вопрос. Но журналистское сообщество возмущено. Те, кого на пресс-марафон не пригласили, обещают прийти завтра на место его проведения и устроить акцию протеста. Журналисты также пишут в соцсетях вопросы, которые хотели бы, но не смогут задать главе государства.

Национальный авиационный перевозчик

Украина создает национального авиаперевозчика. Он будет называться Ukrainian National Airlines и создавать его будут вместе с Airbus.

Разведчикам, ловившим "вагнеровцев", из-за поддельного письма отменили загранпаспорта

Журналисты выяснили, что пограничники забрали у 5 разведчиков паспорта якобы согласно письму из Государственной миграционной службы. Но в миграционной службе говорят, что такого письма не отправляли. Документ оказался подлогом.

Россия ответственна за преступления "вагнеровцев" - Европарламент

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о нарушении прав человека российскими наемниками из "Группы Вагнера", признав, что именно власти РФ несут ответственность за совершенные этим формированием преступления.

Новые правила въезда в ЕС

Европейская комиссия предложила изменить правила въезда в Евросоюз для иностранцев. Срок действия COVID-сертификата предлагают сократить с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.

При этом уже с 1 марта 2022 года будут сняты ограничения для всех вакцинированных иностранцев.

Кабмин запустил БЕБ

Правительство издало распоряжение, которым фактически запускает работу нового органа.

Комиссия по избранию главы САП снова не собралась

Члены комиссии не смогли явиться даже на онлайн-заседание - поэтому избрание главы САП снова отложено, а завершить его до конца ноября - одно из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках сотрудничества с МВФ.

Умер Омельченко

Бывший мэр Киева ушел из жизни из-за осложнений COVID-19. Александру Омельченко было 83 года.