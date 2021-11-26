Двух жителей Донбасса, написавших "За Степана Бендер" на месте польских военных захоронений, задержали во Львове. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Львовщины.
"Патрульные обнаружили и задержали лиц, совершавших акт вандализма на польских военных захоронениях
Сегодня, около 17 часов, патрульные 4 батальона заметили трех неизвестных лиц возле Лычаковского кладбища, которые подозрительно вели себя, а впоследствии зашли на территорию кладбища", - говорится в сообщении.
Инспекторы, потеряв их из виду, приняли решение обследовать территорию, привлекая дополнительные экипажи. У арок с захоронениями польских военных они заметили этих лиц во время совершения ими акта вандализма, а именно осуществления надписей провокационного содержания.
Патрульные задержали двух мужчин, третьему удалось скрыться. Личности задержанных установили, это 43 и 49-летние жители Донецкой области.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.