Двух жителей Донбасса, написавших "За Степана Бендер" на месте польских военных захоронений, задержали во Львове. ФОТО

Полицейские 25 ноября задержали двух жителей Донецкой области, которые разгромили польские захоронения на Лычаковском кладбище, сообщает патрульная полиция Львова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Львовщины.

"Патрульные обнаружили и задержали лиц, совершавших акт вандализма на польских военных захоронениях

Сегодня, около 17 часов, патрульные 4 батальона заметили трех неизвестных лиц возле Лычаковского кладбища, которые подозрительно вели себя, а впоследствии зашли на территорию кладбища", - говорится в сообщении.

Инспекторы, потеряв их из виду, приняли решение обследовать территорию, привлекая дополнительные экипажи. У арок с захоронениями польских военных они заметили этих лиц во время совершения ими акта вандализма, а именно осуществления надписей провокационного содержания.

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Патрульные задержали двух мужчин, третьему удалось скрыться. Личности задержанных установили, это 43 и 49-летние жители Донецкой области.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.



