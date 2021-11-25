В ОП назвали СМИ, приглашенные на пресс-марафон Зеленского

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров назвал СМИ, представители которых приглашены на пресс-марафон Владимира Зеленского, что состоится 26 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Никифорова в фейсбуке.

"К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или "Киев фуд маркета" количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинения, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс- конференцию в Трускавце, где слово предоставлялось и расследователям, и международным СМИ, и представителям медиа политических оппонентов Владимира Зеленского.

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В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", – написал пресс-секретарь Зеленского.

Список приглашенных СМИ выглядит следующим образом: