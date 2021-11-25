В ОП назвали СМИ, приглашенные на пресс-марафон Зеленского
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Никифорова в фейсбуке.
"К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или "Киев фуд маркета" количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинения, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс- конференцию в Трускавце, где слово предоставлялось и расследователям, и международным СМИ, и представителям медиа политических оппонентов Владимира Зеленского.
В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", – написал пресс-секретарь Зеленского.
Список приглашенных СМИ выглядит следующим образом:
- Liga.net
- РБК Украина
- 24 канал
- Свобода слова Савика Шустера
- Українські новини
- Интерфакс Украина
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНІАН
- Укринформ
- ТРК Украина
- AFP
- Цензор.НЕТ
- Bloomberg
- Радио Cвобода
- КП в Україні
- Українська правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Корреспондент
- НВ
- Інтер
- Forbes Украина
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC