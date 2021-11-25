Новости

В ОП назвали СМИ, приглашенные на пресс-марафон Зеленского

2303768
В ОП назвали СМИ, приглашенные на пресс-марафон Зеленского
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров назвал СМИ, представители которых приглашены на пресс-марафон Владимира Зеленского, что состоится 26 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Никифорова в фейсбуке.

"К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или "Киев фуд маркета" количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинения, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс- конференцию в Трускавце, где слово предоставлялось и расследователям, и международным СМИ, и представителям медиа политических оппонентов Владимира Зеленского.

Читайте также: Завтра состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского, посвященный экватору его президентского срока. Журналисты придут по нашим приглашениям, - ОПУ

В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", – написал пресс-секретарь Зеленского.

Список приглашенных СМИ выглядит следующим образом:

  1. Liga.net
  2. РБК Украина
  3. 24 канал
  4. Свобода слова Савика Шустера
  5. Українські новини
  6. Интерфакс Украина
  7. Обозреватель
  8. 1+1
  9. 5 канал
  10. Reuters
  11. Deutsche Welle
  12. ДОМ
  13. УНІАН
  14. Укринформ
  15. ТРК Украина
  16. AFP
  17. Цензор.НЕТ
  18. Bloomberg
  19. Радио Cвобода
  20. КП в Україні
  21. Українська правда
  22. Бабель
  23. СТБ
  24. Фокус
  25. Корреспондент
  26. НВ
  27. Інтер
  28. Forbes Украина
  29. ICTV
  30. LB.ua
  31. UA: Перший
  32. BBC
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Серж Рача
    КП в Україні - що за муйня 🤮
  • Small Jerboa
    Вопрос не в том "кого пригласили", вопрос в том, кому ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ!
  • irenka ko
    А де Прямий та Еспресо?

    Сцикло таке сцикло.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости