Будет ли война? - На сегодняшний день этот вопрос открыт, - Данилов о вероятном нападении РФ

В СНБО сегодня не видят угроз широкомасштабного вторжения ВС РФ в Украину, хотя ситуация может меняться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире программы "Право на власть".

По мнению Секретаря СНБО, пока невозможно однозначно ответить, начнет ли Россия открытое вторжение, однако Украина готова дать отпор.

"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос открыт, но мы должны к этому быть готовыми", - отметил Данилов.

Он также обратил внимание, что российский президент не оставляет намерений вернуться за стол переговоров с президентом Соединенных Штатов.

"У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь (в Украине – ред.) будет властвовать. И сейчас эта истерия, которая сегодня нагнетается со стороны РФ, передвижение взад-вперед всех войск, тренировка войск, это все в контексте того, что они должны договориться. Что будет, если они не договорятся? Какие будут действия Путина - трудно сказать", - отметил Данилов.

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