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Будет ли война? - На сегодняшний день этот вопрос открыт, - Данилов о вероятном нападении РФ

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Будет ли война? - На сегодняшний день этот вопрос открыт, - Данилов о вероятном нападении РФ
В СНБО сегодня не видят угроз широкомасштабного вторжения ВС РФ в Украину, хотя ситуация может меняться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире программы "Право на власть".

По мнению Секретаря СНБО, пока невозможно однозначно ответить, начнет ли Россия открытое вторжение, однако Украина готова дать отпор.

"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос открыт, но мы должны к этому быть готовыми", - отметил Данилов.

Он также обратил внимание, что российский президент не оставляет намерений вернуться за стол переговоров с президентом Соединенных Штатов.

"У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь (в Украине – ред.) будет властвовать. И сейчас эта истерия, которая сегодня нагнетается со стороны РФ, передвижение взад-вперед всех войск, тренировка войск, это все в контексте того, что они должны договориться. Что будет, если они не договорятся? Какие будут действия Путина - трудно сказать", - отметил Данилов.

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко
  • Sophia-Maria Duglass
    Просто пришло время рашку развалить - она достала уже весь мир .

    введите визы с рашей и Беларусью и закройте границы для них на въезд .
    Пусть , как украинцы в ЕС, месяцами доказывают право на въезд .

    А НЕФУЙ ШАСТАТЬ 😀
  • Владимир Парфянов
    Скоріш за все інфа про ймовірний напад путінської РФ на Україну в січні-лютому 2022 вкинута нам керівництвом держави, щоб відволікти увагу від скандалу навколо "вагнергейту". Других пояснень немає, бо немає жодних видимих кроків щодо підготовки до відбиття вторгнення - не оголошено мобілізацію, не відселяється населення прикордоння на загрозливих напрямках, не здійснюється фортифікаційне обладнання місцевості тощо. Тобто, крім словесного поносу, не робиться зовсім нічого.
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