Подробности ужасного ДТП в Харькове: погибли три человека, среди них ребенок

В дорожно-транспортном происшествии под Харьковом погибли три человека, включая ребенка, пять человек получили травмы. Как известно, вечером на Окружной дороге столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет сайт города Харькова 057.

В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области изданию сообщили, что в результате ДТП погибли 3 человека. Среди погибших числятся мужчина, женщина и ребенок, которому примерно три года.

Число жертв в результате ДТП подтверждает полиция Харькова.

"Полиция выясняет обстоятельства масштабного ДТП, в котором погибли три гражданина", - говорится в сообщении.

Также там сообщили, что пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.

"Еще пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

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