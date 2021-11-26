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Подробности ужасного ДТП в Харькове: погибли три человека, среди них ребенок

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Подробности ужасного ДТП в Харькове: погибли три человека, среди них ребенок
В дорожно-транспортном происшествии под Харьковом погибли три человека, включая ребенка, пять человек получили травмы. Как известно, вечером на Окружной дороге столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет сайт города Харькова 057.

В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области изданию сообщили, что в результате ДТП погибли 3 человека. Среди погибших числятся мужчина, женщина и ребенок, которому примерно три года.

Число жертв в результате ДТП подтверждает полиция Харькова.

"Полиция выясняет обстоятельства масштабного ДТП, в котором погибли три гражданина", - говорится в сообщении.

Также там сообщили, что пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.

"Еще пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

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Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
    Болван, в нормальных странах фуры не заезжают в города а выгружаются в пригородных терминалах. Так и при совке было, проезд был ограничен знаками, а сейчас на знаки всем плевать, еду куда хочу.
  • Сергей Карачевцев 2c946032
    Просто увидел неточности в описании дтп, решил поделиться тем что видел собственными глазами, регистрироваться на цензоре, зачем?, есть быстрый вход через фейсбук, я на цензоре больше читаю новости знаешь ли. А по поводу твоей паранои, ну так это лечится ты к врачам главное обратись. А то что ты человек гавно ну это не лечится к сожалению...
  • Сергей Карачевцев 2c946032
    Произошло все в двадцати метрах перед моей машиной, грузовик груженый щебнем проехал на красный, в него влетел шевролет, который ехал на зеленый от удара грузовик перевернуло на стоящие на перекрестке машины
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