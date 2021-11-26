Подробности ужасного ДТП в Харькове: погибли три человека, среди них ребенок
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В дорожно-транспортном происшествии под Харьковом погибли три человека, включая ребенка, пять человек получили травмы. Как известно, вечером на Окружной дороге столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет сайт города Харькова 057.
В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области изданию сообщили, что в результате ДТП погибли 3 человека. Среди погибших числятся мужчина, женщина и ребенок, которому примерно три года.
Число жертв в результате ДТП подтверждает полиция Харькова.
"Полиция выясняет обстоятельства масштабного ДТП, в котором погибли три гражданина", - говорится в сообщении.
Также там сообщили, что пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.
"Еще пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство.