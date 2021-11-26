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Планируем допросить Ермака по делу "вагнергейта" в ближайшее время, - глава ГБР Сухачев

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Планируем допросить Ермака по делу "вагнергейта" в ближайшее время, - глава ГБР Сухачев
Государственное бюро расследований планирует на днях допросить главу Офиса Президента Андрея Ермака о подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и ее срыве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1"

"На сегодняшний день никакого факта и доказательства (что Ермак виновен в срыве спецоперации. – Ред.) следствие не получило...

Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов.

В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично - или мы (сообщим), если будет такой запрос", - подчеркнул Сухачев.

По поводу вероятности допроса президента и.о. главы ГБР сказал, что следователь имеет право допросить любого человека, независимо от должности, поэтому "если будет необходимость", следователь вызовет на допрос и Владимира Зеленского.

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Напомним, на днях в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба сделал ряд громких заявлений о так называемом "вагнергейте".

По словам Бурбы, указание перенести операцию по "вагнеровцам" ему передал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Сразу после этого заявления против Бурбы началась отрицательная пиар-кампания.

Ранее в парламентской ВСК признали, что спецоперация по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" ​​действительно была перенесена с 25 на 30 июля 2020 года. Эта отсрочка стала критичной, ведь 29 июля в Минске КГБ Беларуси перехватил наемников и выдал их России. Но кто напрямую принял решение о переносе операции – парламентарии так и не выяснили, ведь у главы ОП Андрея Ермака не может быть таких полномочий, а президент Владимир Зеленский письменных указаний не давал. При этом ни Ермака, ни Зеленского ВСК не допрашивали.

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Дурнів з людей не роби.

    Тебе Єрмак через Татарова поставив на цю посаду, а ти будеш нам розказувати, як ти будеш йому лапті плести...
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Пройде рік-два і допитувати вже будуть дбрівців, що проводять це розслідування ; тих, що конфіскували клістрони у наших зенітників; керівництво цієї служби, кому вони служать. І які мають докази, що саме народу України.
  • Ан Мур
    Путч - t.me/putch111/6557
    «Велика пральня» влади на плюсах у виконанні Мосейчук.
    Спочатку:
    - Бурба тричі сам відтермінував операцію (Версія Арестовича)
    - Бурба - авантюрист. Версія Арахамії, бо «я сам обговорював з ним такі речі, які багатьох би здивували». Напевно, це було зізнання, що Арахамія сам авантюрист.Самокритично.
    - Бурба - «рило в пуху» у справі Майдану. (Версія Мосейчук).
    - Бурба не мав права слухати Єрмака (версія Литвиненка).
    - Операція - фігня, бо сайт укрспецслужб не міг би так довго проіснувати і Украіну чекав крах і міжнародна ізоляція! (версія Ольшанського). Відімо, «геній» Єрмака&Зеленського врятував Украіну від такого сорому.
    І в усьому цьому винегреті версій відмивання Єрмака в Зеленського ніхто так і не зміг відповісти на питання Юрія Бутусова - а чому ДБР за 13 місяців після того, як він там сам дав свідчення, ніхто нічого не розслідував?…
    І ще питання: Сухачов з ДБР кілька місяців тому сказав, що Єрмак вже допитаний, відповідаючи на питання. Сьогодні каже, що ще будуть допитувати.
    Чергова порція брехні!
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