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Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией, - Кулеба

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Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией, - Кулеба
Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире передачи "Право на владу".

На вопрос о том, идет ли сейчас речь о возобновлении нормандского формата, Кулеба отметил, что для Украины не важно, каким будет формат переговоров с Россией. Главное, чтобы он был действенным.

"Сейчас основной фокус делается на оживлении нормандского формата. Нам в принципе все равно, каким будет формат, лишь бы он был действенен. Но мы понимаем, что должен быть формат, в котором у нас будет Россия за столом переговоров. Каких-то конкретных наработанных альтернатив у наших партнеров нет сейчас", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что не ожидает обсуждения этого вопроса на саммите Байдена и Путина.

"Я не ожидаю, что на возможной онлайн-встрече президентов Байдена и Путина, если она состоится, будет обсуждаться конкретно альтернативный формат переговоров", – сказал он.

Также читайте: Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля, - Кулеба

Топ комментарии

  • время
    Про що говорити? Про будапештський договір? Розумні люди з вбивцями не домовляються.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Лучший формат переговоров - это когда ***** и его подельники за решёткой в качестве подсудимых. Все остальные форматы - пустая болтовня.
  • Amber
    Про яку розмову ці зелені лохи мріють і з ким ? 😠
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