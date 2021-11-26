Великобритания и США предоставят Украине серьезную военную поддержку в ближайшее время, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников получил полную поддержку от своих коллег из США и Великобритании по вопросу всеобъемлющей помощи в противостоянии с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников сообщил в программе "Право на владу" на телеканале "1+1".

Резников заявил, что вернулся из Вашингтона с оптимистическим настроением после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"О готовности помочь. Меня заверили и британский, и американский коллеги - сейчас идут консультации с министрами обороны других стран - о том, что мы получим поддержку, причем в ближайшее время", - сообщил Резников.

Министр обороны Украины посетовал, что по объективным причинам не может раскрыть все детали переговоров, но, по его мнению, Украина может рассчитывать на серьезную поддержку в виде техники, оборудования, а также на помощь военных экспертов.

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