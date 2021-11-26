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Великобритания и США предоставят Украине серьезную военную поддержку в ближайшее время, - Резников

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Великобритания и США предоставят Украине серьезную военную поддержку в ближайшее время, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников получил полную поддержку от своих коллег из США и Великобритании по вопросу всеобъемлющей помощи в противостоянии с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников сообщил в программе "Право на владу" на телеканале "1+1".

Резников заявил, что вернулся из Вашингтона с оптимистическим настроением после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"О готовности помочь. Меня заверили и британский, и американский коллеги - сейчас идут консультации с министрами обороны других стран - о том, что мы получим поддержку, причем в ближайшее время", - сообщил Резников.

Министр обороны Украины посетовал, что по объективным причинам не может раскрыть все детали переговоров, но, по его мнению, Украина может рассчитывать на серьезную поддержку в виде техники, оборудования, а также на помощь военных экспертов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведки Великобритании, США и Украины обменялись информацией, режим риска нам ясен, - Резников

Топ комментарии

  • виталий пшеничко
    Да да джавелины это старье? Противоснайперские и артиллерийские комплексы это старье? Барреты это старье? Или ты что ватное хотело звезду смерти и межгалактические крейсеры?
  • Василь Довганенко 7230397a
    ВИ бі льше ненавидітиме зєльцманівців, ніж любите Україну.
  • виталий пшеничко
    Ну да это ж американцы захватили Крым,окуппировали Донецк и Луганск,а кацапня ж ни причем. Это ж не они убили 15 тыс украинцев. Это ж не кацапы до 14 года всем рассказывали что Украина крадёт газ,постоянные торговые войны то сырные,то конфетные и мн.другое. Как млять язык ваш поганый ворочается так говорить?
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