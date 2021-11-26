Великобритания прекращает полеты в 6 стран из-за нового штамма COVID-19: Этот вариант может быть более заразен, а имеющиеся вакцины менее эффективны

Об обнаружении быстро распространяющегося в некоторых районах страны нового варианта коронавируса COVID-19 объявил журналистам на брифинге в четверг министр здравоохранения Южноафриканской республики Джо Фаала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сначала это выглядело как несколько кластерных вспышек, но со вчерашнего дня наши ученые из Сети геномного надзора сообщили, что они наблюдают новый вариант", - сказал министр.

По его словам, пока неясно, где впервые появился вариант, получивший обозначение B.1.1.529.

Он был обнаружен в Южной Африке, Ботсване и у туриста, прибывшего в Гонконг из Южной Африки, добавил Фаала.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Великобританию из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Эсватины (Свазиленда) и Зимбабве будут прекращены с полудня пятницы.

Он отметил, что шесть этих стран будут внесены в "красный список" - все граждане и жители Великобритании и Ирландии, прибывающие домой из этих пунктов отправления, должны пройти 10-дневный гостиничный карантин за свой счет.

"UKHSA (Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства. - Ред.) изучает новый штамм вируса. Нужно больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности", - сказал Джавид, добавив, что вариант, обнаруженный в Южной Африке, "может передаваться более активно", чем штамм "Дельта", и что "вакцины, которые мы имеем сейчас, могут быть менее эффективными".

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Джавид добавил, что Великобритания пока не обнаружила ни одного случая заражения в стране новым штаммом.

В пятницу официальные лица ЮАР должны проинформировать Всемирную организацию здравоохранения, которая классифицировала B.1.1.529 как "находящийся под наблюдением вариант", сообщают СМИ.