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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 15 936 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 26 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составить 40%.

За сутки 25 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 зафиксированы 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 394, медработников)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 273 875 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 81 516 человек, полностью иммунизированы – 192 359 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 госпитализированы – 3208 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 летальных случаев – 608;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 выздоровели - 24 569 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания прекращает полеты в 6 стран из-за нового штамма COVID-19: Этот вариант может быть более заразен, а имеющиеся вакцины менее эффективны

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 заболели – 3 400 340 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 877 021 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 летальных случаев – 84 149;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 746 389.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 164 651 человек, из них получили одну дозу – 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек. В общей сложности проведены 23 775 008 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 11

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 12

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Топ комментарии

  • Антон Ищенко
    То ви ще за рік статистику не плючували. Там взагалі 40 тис чоловік фіг його зна де поділись. Захворіли, але ні одужали, ні, слава богу, померли.
  • Polonez
    О, приємно мати справу з уважною людиною! Я веду для себе статистику з 1 квітня 2020 р. і я бачив цю втрату 40 тис. Абсолютно правильна цифра! Просто сьогодні я вже не витримав і написав пост.
  • Polonez
    Вот как может быть? Вчера Цензор сообщил, что кол-во заболевших за время пандемии в Украине 3 384 404 чел. За вчера новых случаев - 15 9363. Складываем - 3 400 367 случаев ковида. Но в статье написано, что 3 400 340. Куда, спрашивается, делись 27 случаев?
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