В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 15 936 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 26 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составить 40%.

За сутки 25 ноября в Украине:

зафиксированы 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 394, медработников)

273 875 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 81 516 человек, полностью иммунизированы – 192 359 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3208 человек;

летальных случаев – 608;

выздоровели - 24 569 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 400 340 человек;

выздоровели - 2 877 021 человек;

летальных случаев – 84 149;

проведено ПЦР-тестирований – 15 746 389.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 164 651 человек, из них получили одну дозу – 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек. В общей сложности проведены 23 775 008 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.



