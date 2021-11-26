РФ создает истерию о наступлении, чтобы иметь шанс оправдать возможную агрессию против Украины, - Резников
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С 2014 года идет гибридная война. Гибридная война имеет разные проявления, в том числе одним из основных элементов является информационная война и вот сейчас мы с вами видим очередное развертывание, очередную эскалацию в первую очередь именно информационной войны", - отметил Резников.
Он обратил внимание на то, что все звучащие из кремлевских рупоров месседжи направлены на внутреннюю аудиторию.
"Они сегодня накручивают истерию именно в своей среде, для своего русского народа, чтобы иметь возможность оправдать возможную агрессию, которую, возможно, они захотят совершить", - отметил Резников.
Министр обороны также считает, что сегодня происходит проверка демократического мира на устойчивость и способность противостоять агрессивной политике РФ.
"Проходит сейчас стресс-тест НАТО, проходит стресс-тест Европейского Союза, начался он с Литвы, затем продолжился в Польше. Они вообще раскачивают мир на гибкость, и я соглашаюсь, что это "приглашение на танец" президента Байдена", - подчеркнул Резников.