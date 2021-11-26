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РФ создает истерию о наступлении, чтобы иметь шанс оправдать возможную агрессию против Украины, - Резников

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РФ создает истерию о наступлении, чтобы иметь шанс оправдать возможную агрессию против Украины, - Резников
Сообщения об угрозе эскалации между Россией и Украиной являются информационной войной, направленной на внутреннюю аудиторию Российской Федерации.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 2014 года идет гибридная война. Гибридная война имеет разные проявления, в том числе одним из основных элементов является информационная война и вот сейчас мы с вами видим очередное развертывание, очередную эскалацию в первую очередь именно информационной войны", - отметил Резников.

Он обратил внимание на то, что все звучащие из кремлевских рупоров месседжи направлены на внутреннюю аудиторию.

"Они сегодня накручивают истерию именно в своей среде, для своего русского народа, чтобы иметь возможность оправдать возможную агрессию, которую, возможно, они захотят совершить", - отметил Резников.

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Министр обороны также считает, что сегодня происходит проверка демократического мира на устойчивость и способность противостоять агрессивной политике РФ.

"Проходит сейчас стресс-тест НАТО, проходит стресс-тест Европейского Союза, начался он с Литвы, затем продолжился в Польше. Они вообще раскачивают мир на гибкость, и я соглашаюсь, что это "приглашение на танец" президента Байдена", - подчеркнул Резников.

Топ комментарии

  • Svet Kul
    У них там, что при назначении на должность проходит конкурс " тупой и ещё тупее"?
    Этот мужчина с мозгом 5-летней девочки не понимает, что переброска войск это мегадорого для понтов? А устраивать тесты для запада намного дешевле, угрожая ЯО?
    Если это попытка успокоить украинцев, то очень глупая. Как я могу успокоиться, если мынистр обороны несёт чушь? Как я могу успокоиться, если знаю, что за безопасность страны отвечает дурак?
    Идёт накопление сил вдоль границы. Естественно, оно поступательное.
    Естественно, если идёт накопление, то когда то оно достигнет критической точки.
    И не надо забывать, что глупость может лишь стимулировать агрессию.
    Хочешь мира - готовься к войне.
    Если есть угроза - при любых раскладах воспринимай её как серьёзную.
  • Анатолий К 65c6a92d
    РФ робить не істерію, а спецоперацію, якою одним махом заставляє Європу запустити її трубу "Північний погтік 2", змусити США сісти з ними за стіл переговорів, залякати Косоворотку, щоб пустив воду в Крим і звичайно прикрити свого резидента, власника туалетного папіру в офісі. Це коротка характеристика істерії тут і там когось. А якщо вийде - то під прапорами "ДНР" і "ЛНР" підуть пробивати "коридор" до Криму і відрізавши доступ до моря українців, а то вони безсовісні, їздять відпочивати в Одесі, Херсон, Азовське море і мало їдуть в крим.
  • Світлана Сонячна
    ви, баранюри зеленські, нападати ху-ло буде на Україну, а не на НАТО! що ви робите для захисту, крім з усіх зливних зелених бачків розповідати, що "всьо хорошо, прєкрасная Зельонськая маркіза"???
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