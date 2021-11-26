РФ создает истерию о наступлении, чтобы иметь шанс оправдать возможную агрессию против Украины, - Резников

Сообщения об угрозе эскалации между Россией и Украиной являются информационной войной, направленной на внутреннюю аудиторию Российской Федерации.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 2014 года идет гибридная война. Гибридная война имеет разные проявления, в том числе одним из основных элементов является информационная война и вот сейчас мы с вами видим очередное развертывание, очередную эскалацию в первую очередь именно информационной войны", - отметил Резников.

Он обратил внимание на то, что все звучащие из кремлевских рупоров месседжи направлены на внутреннюю аудиторию.

"Они сегодня накручивают истерию именно в своей среде, для своего русского народа, чтобы иметь возможность оправдать возможную агрессию, которую, возможно, они захотят совершить", - отметил Резников.

Также смотрите: "Какой смысл россиянам разбомбить все в Украине, если они хотят ее захватывать?" - Резников. ВИДЕО

Министр обороны также считает, что сегодня происходит проверка демократического мира на устойчивость и способность противостоять агрессивной политике РФ.

"Проходит сейчас стресс-тест НАТО, проходит стресс-тест Европейского Союза, начался он с Литвы, затем продолжился в Польше. Они вообще раскачивают мир на гибкость, и я соглашаюсь, что это "приглашение на танец" президента Байдена", - подчеркнул Резников.