У Украины есть неплохие карты на руках против "Северного потока-2", - посол Мельник

У Украины есть неплохие карты на руках для того, чтобы газопровод "Северный поток-2" получил "желтую карточку" от новой коалиции в Германии.

Такое мнение высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Посол отметил, что позиция Киева в Берлине известна, о ней наша сторона постоянно сигнализирует.

По словам Мельника, вопрос судьбы "Северного потока" нельзя оставлять на откуп технического регулятора, но нужно не допустить, чтобы будущая коалиция самоустранилась политически из этого процесса.

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"Именно над этем мы сегодня работаем и требуем, чтобы, несмотря на этот технический процесс сертификации, который, мы надеемся, все-таки не завершится успехом "Газпрома", чтобы политическая новая элита, которая приходит к власти в Берлине, смогла выставить желтую карту "Северному потоку". Я думаю, что такой шанс у нас сохраняется, и речь идет не только о позиции партии Зеленых, так и о позиции либералов, что у нас неплохие карты на руках. Я думаю, что игра еще далеко не завершена", - подчеркнул дипломат.