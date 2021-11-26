У пограничника в Черкасской области обнаружили поддельный COVID-сертификат, ему грозит штраф или арест, - ГПСУ

Сотрудники Главного отдела внутренней и собственной безопасности "Центр" Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) обнаружили у пограничника поддельный COVID-сертификат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Военнослужащий, находясь в командировке, с целью допуска к обучению, предоставил в отдел здравоохранения учебного центра международное свидетельство о вакцинации/профилактике. Документ не отвечал установленным требованиям, содержал недостоверные и ложные сведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре 2021 года в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

"Черкасская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона закончила досудебное расследование по уголовному производству, начатому по ч.4 ст.358 УК Украины", - отметили в ведомстве.

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Меру наказания правоохранителю будет избирать суд.

Также сообщается, что согласно ч.4 ст.358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание в виде штрафа до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.