Новое правительство Германии должно дать сигнал Кремлю, что в случае вторжения в Украину его будет ждать настоящий апокалипсис, Армагеддон, - посол Мельник

Украина ожидает, что новое правительство Германии объявит России жесткое предупреждение о новых возможных санкциях.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что мы ожидаем сегодня от Берлина, от нового так называемого "светофорного" правительства - это объявления жесткого предупреждения, нового пакета "светофорных" санкций против Москвы, и в случае его анонса прямо сейчас это бы создало, по нашему мнению, эффект холодного душа на Кремль и испортило бы аппетит на новые военные авантюры" - сказал Мельник.

По его словам, такие санкции Германии должны были бы предусматривать ряд очень решительных шагов.

"Это и международная изоляция режима Путина, полный остракизм на мировой арене, введение комплексного эмбарго на российский импорт энергоносителей, это и газ, и нефть, и уголь, другие стратегические природные ресурсы, это и введение запрета на любые европейские инвестиции в России, замораживание всего российского имущества за границей, активов, банковских счетов. Одним словом, эти "светофорные" санкции должны были бы дать сигнал Кремлю сегодня, прямо сейчас, то в случае нового военного вторжения против Украины, его будут ждать не какие-то символические санкции против отдельных генералов, его будет ждать настоящий апокалипсис, настоящий Армагеддон", - подчеркнул дипломат.

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